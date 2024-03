Erdogan har kurs mod valgnederlag i Tyrkiets to største byer

Oppositionen i Tyrkiet fører ved lokalvalgene i landets to største byer, henholdsvis Istanbul og hovedstaden, Ankara.

Det viser foreløbige valgresultater ifølge en række internationale nyhedsbureauer tidligt søndag aften.

Ens for begge byer er, at kandidaterne fra præsident Recep Tayyip Erdogans parti har kurs mod et nederlag.

I Istanbul er det byens siddende borgmester fra oppositionspartiet Det Republikanske Folkeparti, Ekrem Imamoglu, som har taget førertrøjen på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cirka en femtedel af stemmerne er blevet talt op, og Imamoglu står til at have fået cirka halvdelen af dem, mens modkandidaten Murat Kurum står til 41,6 procent.

Murat Kurum er Erdogans miljøminister.

- Det billede, vi har set nu, glæder os meget, men intet valg er endeligt afviklet, før det er helt slut, siger borgmester Ekrem Imamoglu ifølge AFP.

Ekrem Imamoglu fravristede Erdogans parti magten for fem år siden.

Derfor har Erdogan, som har ledet Tyrkiet i langt over to årtier, haft blikket fast rettet mod Istanbul og har ført en intens kampagne for at genvinde byen med de 16 millioner indbyggere.

Politiske kommentatorer siger, at hvis Imamoglu søndag genvinder posten som borgmester, så vil han blive topudfordrer til posten som Tyrkiets præsident ved valget i 2028.

Selv om Det Republikanske Folkeparti står til at vinde lige nu, har valgeksperter i løbet af søndag manet til forsigtighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meningsmålinger i Tyrkiet har nemlig ofte ligget langt fra det endelige resultat.

Det har dog ikke fået Mansur Yavas, borgmesteren i Ankara, til at holde sig tilbage. Faktisk tværtimod.

Kun 12 procent af stemmerne i hovedstaden er talt op, da han erklærer sig selv som vinder af valget.

Optimismen skyldes, at han fører stort over rivalen.

Der er 61 millioner stemmeberettigede ved søndagens lokalvalg. De skal udpege kommunale forsamlinger i landets 81 provinser.

De sidste valgsteder lukkede klokken 16.00 dansk tid.

/ritzau/