Erdogan hylder forhold til Putin før anden runde i præsidentvalg

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger i et interview med det amerikanske medie CNN, at Tyrkiet har et "specielt" og voksende forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Vi er ikke et sted, hvor vi kunne finde på at indføre sanktioner mod Rusland, som Vesten har gjort det. Vi er ikke bundet af de vestlige sanktioner, siger han.

Præsidenten understreger også, at Tyrkiet er en stærk stat, der har et positivt forhold til Rusland.

Erdogan er i front til at blive genvalgt som Tyrkiets præsident, når anden runde af præsidentvalget finder sted 28. maj.

Artiklen fortsætter under annoncen

I første runde fik hverken Erdogan eller hans primære udfordrer, Kemal Kiliçdaroglu, mere end 50 procent af stemmerne, hvorfor valget skal ud i en anden runde.

Kiliçdaroglu og Erdogan ser forskelligt på en række udenrigspolitiske punkter.

Eksempelvis har Kiliçdaroglu lovet at reparere Tyrkiets anspændte diplomati med Vesten.

Ved første runde af præsidentvalget 15. maj fik Erdogan 49,52 procent af stemmerne, mens Kiliçdaroglu fik 44,88 procent.

Forholdet til Rusland har været et tema i valgkampen. Få dage inden valget beskyldte Kiliçdaroglu Rusland for at blande sig i det tyrkiske valg.

Erdogan beskylder sin rival for at forsøge at "afkoble" Tyrkiet fra Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

I interviewet peger Erdogan på, at hans forhold til Putin og Rusland har givet Tyrkiet en rolle som mægler i konflikten.

Han nævner eksempelvis en kornaftale i Sortehavet, som Tyrkiet var mægler i. Den aftale blev i onsdags forlænget med to måneder.

Tyrkiet var desuden også mægler ved en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland.

Det er første gang, at Erdogan skal ud i en anden runde ved et præsidentvalg.

Det tynger ham dog umiddelbart ikke. Han siger til CNN, at det er en "ny oplevelse for det tyrkiske demokrati".

/ritzau/