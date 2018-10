Erdogan indvier ny lufthavn med skyhøje ambitioner

Istanbuls ny lufthavn skal være verdens største. Men projektet har kostet både liv og fængslinger, siger HRW.

Tyrkiets præsident, Tayyip Recep Erdogan, klippede mandag snoren til en ny lufthavn i Istanbul, som den tyrkiske regering har planer om at gøre til verdens største.

Planen er, at den nye Istanbul Lufthavn ved årets udgang skal erstatte Atatürk Lufthavn i den tyrkiske millionby.

- Istanbul er ikke kun vores største by, men også det mest værdifulde varemærke i vort land, sagde Erdogan ved mandagens indvielse.

- Med åbningen af Istanbul Lufthavn er Tyrkiet blevet det vigtigste knudepunkt mellem nord og syd, øst og vest, sagde præsidenten.

Erdogan har beskrevet lufthavnsbyggeriet som "historisk" og et af de mest "prestigefyldte" byggerier i verden.

Han ser det som et symbol på Tyrkiets økonomiske styrke på et tidspunkt, hvor landet er under pres på grund af blandt andet amerikanske sanktioner.

Men projektet har været præget af dødelige arbejdsulykker og strejker på grund af de usikre arbejdsforhold.

I sidste måned brugte tyrkisk politi tåregas og vandkanoner mod arbejdere, som demonstrerede mod arbejdsforholdene.

Arbejderne og deres fagforeninger har protesteret mod levevilkårene, uspiselig mad, manglende løn og i alt 37 dødsulykker på tre år. Ifølge kritikere skyldes ulykkerne den utilstrækkelige arbejdssikkerhed.

- Bag glasset og stålet på præsident Erdogans nyeste megaprojekt sidder 30 byggearbejdere og en fagforeningsleder fængslet for at protestere over de ringe arbejdsforhold, siger Emma Sinclair-Webb, direktør for Tyrkiet-afdelingen i Human Rights Watch (HRW).

Den nye lufthavn vil i begyndelsen have tre start- og landingsbaner. Den har en kapacitet på 90 millioner passagerer i første fase, oplyser selskabet bag lufthavnen, IGA.

Planen er, at op mod 200 millioner passagerer årligt vil passere gennem lufthavnen om cirka ti år. Hvis det sker, vil det gøre den nye lufthavn til verdens største.

I dag er Hartsfield-Jackson lufthavnen i Atlanta i USA verdens største med 104 millioner passagerer årligt.

Dele af den gamle Atatürk-lufthavn, som i de kommende måneder lukker ned for lufttrafik, skal bygges om til en park.

Istanbuls tredje lufthavn, Sabiha Gökçen, der ligger på byens asiatiske side, vil fortsat være åben.

/ritzau/dpa