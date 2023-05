Erdogan klynger sig til magten forud for dramatisk valgaften

Fredag blev den siddende tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan spurgt, hvad han vil gøre, hvis han søndag taber valget i Tyrkiet.

Ifølge det britiske medie BBC svarede han, at det spørgsmål dog var absurd, men at hans regeringen vil gøre, "præcis hvad demokratiet kræver", hvis befolkningen ændrer mening.

Erdogan klynger sig til magten forud for det, der kan ende med at blive en dramatisk tyrkisk valgaften. Han ventes at møde hård modstand.

69-årige Erdogan fra det konservative Retfærdigheds- og Udviklingsparti skal ved valget først og fremmest kæmpe mod den 74-årige socialdemokrat Kemal Kiliçdaroglu om præsidentposten.

Den tredje kandidat, Sinan Ogan, spås ikke mange chancer i valget. En fjerde kandidat, Muharrem Ince, trak sig i denne uge fra kapløbet.

Det kræver over 50 procent af stemmerne at sikre sig sejren i første runde.

I en række meningsmålinger ligger oppositionskandidaten Kiliçdaroglu til at få over 50 procent af stemmerne og dermed vinde valget.

Det har fået oppositionen til at turde drømme om, at magten kan skifte efter søndag.

Spændingerne forud for valget har været så store, at Kiliçdaroglu har båret skudsikker vest ved flere arrangementer, herunder det sidste i valgkampen.

Blandt andet håndteringen af jordskælvene i februar har været højt på vælgernes dagsorden.

Jordskælvene, som ramte i det sydøstlige Tyrkiet, kostede over 40.000 tyrkere livet og gjorde 1,5 millioner hjemløse.

Erdogan har tidligere erkendt, at regeringen ikke gennemførte redningsarbejdet i jordskælvsområdet hurtigt nok.

Flere end 64 millioner mennesker forventes at stemme søndag.

Hvis ingen af kandidaterne sikrer sig mere end 50 procent af stemmerne i første runde, skal landet ud i en anden valgrunde 28. maj.

Her skal de to kandidater, der fik flest stemmer, stå overfor hinanden.

Erdogan har siddet på præsidentposten i Tyrkiet siden 2014. Inden da var han premierminister. Det var han fra 2003 til 2014.

Hans støtte kommer primært fra det konservative, nationalistiske Tyrkiet, og han retter i sin retorik især kritik mod Vesten, men også LGBT+-miljøet.

Rivalen Kiliçdaroglu går til valg på at styrke demokrati og sekulært styre efter to årtier med islamiskpræget styre under Erdogan.

