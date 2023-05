Erdogan lover fredelig magtoverdragelse ved eventuelt valgnederlag

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lover en fredelig magtoverdragelse, hvis han taber præsidentvalget søndag.

Det sagde han i et tv-program fredag, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Vi kommer til magten med demokratiske midler her i Tyrkiet. Hvis nationen siger noget andet (end at jeg skal fortsætte, red.), vil jeg gøre det, som demokratiet kræver. Der er ikke andet at gøre, lød det fra Erdogan.

Ifølge NTB frygter en del tyrkere, at Erdogan ikke vil give afkald på magten, hvis han skulle lide et valgnederlag.

Men der er ingen grund til bekymring, hævdede præsidenten i interviewet fredag.

- Folkets vilje kan ikke blive tilsidesat.

Samtidig forsikrede Erdogan, at hans blok vil respektere valgresultatet - uanset hvad det endelige udfald bliver.

Derudover sagde præsidenten, at han forventer at blive genvalgt til endnu en femårig periode.

Erdogan har siddet på præsidentposten i Tyrkiet siden 2014. Inden da var han premierminister. Det var han fra 2003 til 2014.

Tyrkerne skal til stemmeurnerne søndag, hvor også Kemal Kiliçdaroglu står på stemmesedlen.

Ifølge flere meningsmålinger har han en snæver føring over Erdogan forud for valget.

Særligt heftige prisstigninger har optaget mange vælgere i løbet af valgkampen.

Også de cirka 3,5 millioner syriske flygtninge har været et hovedtema.

Derudover har håndteringen af jordskælvene i februar været højt på vælgernes dagsorden.

Jordskælvene, som ramte i det sydøstlige Tyrkiet, kostede over 40.000 tyrkere livet og gjorde 1,5 millioner hjemløse.

Erdogan har tidligere erkendt, at regeringen ikke gennemførte redningsarbejdet i jordskælvsområdet hurtigt nok.

Forud for jordskælvene havde eksperter i en række år advaret om, at et antal nyopførte bygninger i Tyrkiet ikke var sikret mod jordskælv.

/ritzau/