Erdogan lover øget ytringsfrihed og bedre retssikkerhed

Den tyrkiske præsident lægger i en reform op til at øge ytringsfriheden og styrke landets økonomi.

Der skal fremover være mere plads til folks egne tanker og idéer i Tyrkiet.

Sådan lyder i hvert fald løftet fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, der tirsdag har præsenteret en storstilet handlingsplan.

Planen har været varslet de seneste måneder og har blandt andet til formål at øge ytringsfriheden og styrke retssikkerheden i Tyrkiet.

- At styrke friheden til at ytre sig, organisere sig og dyrke sin egen religion er det mål, vi hidtil har arbejdet hårdest på, siger Erdogan.

Præsident Erdogan har længe fået kritik både fra hjemlandet og fra andre lande for at stå i spidsen for et i stigende grad autokratisk styre. Det vil sige et styre, hvor én person har ubegrænset magt.

Ifølge kritikere har Erdogans regering støt øget presset på Tyrkiets retssystem - blandt andet i forbindelse med et kupforsøg i 2016.

Regeringen har hævdet, at retssystemet har handlet over for trusler mod landet.

Men Erdogans varslede handlingsplan, der består af ni punkter, skal altså blandt andet give mere plads til folks holdninger og øget retssikkerhed.

Planen er en del af en række reformer, der også skal styrke landets økonomi. Det siger Erdogan i en tale fra præsidentpaladset i Ankara.

Præsidenten tilføjer desuden, at man vil oprette et særligt udvalg, der skal overvåge menneskerettighederne og forholdene i fængslerne i Tyrkiet.

Der vil desuden blive udgivet en årlig menneskerettighedsrapport.

