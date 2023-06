Erdogan lover at omfavne hele Tyrkiet under regnvåd ceremoni

På en regnfyldt dag i Tyrkiets hovedstad, Ankara, blev Recep Tayyip Erdogan lørdag endnu en gang taget i ed som landets præsident.

Det skete ved en ceremoni, hvor Erdogan også holdt tale.

Her lovede han blandt andet at omfavne hele Tyrkiet - også modstanderne.

- Vi kommer til at omfavne alle 85 millioner mennesker, uanset hvad deres politiske synspunkt er, hvor de kommer fra, eller hvilken overbevisning de har, lød budskabet fra den 69-årige præsident.

- Tyrkiet har brug for forening og solidaritet mere end nogensinde.

Erdogan vandt det tyrkiske valg, da han den 28. maj i anden valgrunde besejrede oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan fik godt 52 procent af stemmerne og Kilicdaroglu knap 48 procent.

Erdogan har siddet på magten i Tyrkiet i årevis. Først som premierminister fra 2003 til 2014 og som præsident siden da. I mellemtiden har Erdogan samlet mere magt om præsidentposten og afskaffet premierministerposten.

I løbet af sit styre har den mangeårige leder både rystet store protester, en korruptionssag og et kupforsøg af sig.

Han var lørdag udstyret med en paraply, da han sammen med sin hustru, Emine, bevægede sig rundt i Ankaras silende regn.

- Som præsident sværger jeg på min ære og integritet foran den tyrkiske nation på at bruge alle mine kræfter på at beskytte vores lands eksistens og uafhængighed og at udføre min pligt upartisk, sagde Erdogan.

