Erdogan og hans rival har stemt - begge hylder demokrati

Den stærkeste kandidat i Tyrkiets opposition, Kemal Kiliçdaroglu, stemte søndag formiddag i Ankara.

- Vi har alle savnet demokratiet. Vi har behov for forandring, erklærede han i en kritisk udtalelse om præsident Recep Tayyip Erdogans styre af landet gennem de seneste to årtier.

- Med Guds vilje vil I se foråret komme tilbage til dette land, sagde han.

Næsten samtidig stemte Erdogan i Istanbul.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg håber på det bedste resultat for Tyrkiets fremtid.

- Jeg håber på et resultat, som vil være til vort lands bedste, sagde han uden at komme med nogen forudsigelser om valgresultatet.

- Mit håb til Gud er, at vi efter stemmeoptællingen står med et resultatet, som er godt for vort lands fremtid og godt for det tyrkiske demokrati.

Meningsmålinger tyder på, at Kilicdaroglu, en 74-årig tidligere embedsmand, har en reel mulighed for at afslutte to årtier med Erdogans parti ved magten.

Erdogans konservative Retfærdigheds- og Udviklingsparti, AKP, er løbende blevet beskyldt for at have en skjult islamistisk dagsorden.

Partiet har i vid udstrækning henvendt sig til vælgere fra landsbefolkningen og befolkningen fra landet, der bor i Istanbuls og andre storbyers slumkvarterer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kiliçdaroglu er uddannet økonom og anses for at være socialdemokrat. Han er leder af Tyrkiets vigtigste oppositionsparti, Det Republikanske Folkeparti, CHP.

Over 64 millioner personer er stemmeberettigede ved det tyrkiske valg. Der afholdes præsident- og parlamentsvalg samtidig.

Ved præsidentvalget er der ud over Erdogan og Kiliçdaroglu en tredje kandidat: den 55-årige Sinan Ogan fra den højreorienterede ATA-alliance.

Hvis en kandidat ved præsident valget får 50 procent af stemmerne eller mere, er vedkommende valgt som præsident.

Hvis det ikke er tilfældet, skal de to kandidater med den højeste stemmeandel mødes i en anden runde. Den finder i givet fald sted søndag den 28. maj.

/ritzau/Reuters