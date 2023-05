Erdogan og Kilicdaroglu har søndag stemt ved tyrkisk præsidentvalg

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarer de tyrkiske vælgere mod "selvtilfredshed".

Samtidig opfordrede han alle til at gå hen og stemme, da han selv stemte midt på dagen søndag sammen med sin hustru, Emine.

Det skete i Istanbul.

Oppositionslederen Kemal Kiliçdaroglu stemte næsten samtidig i Ankara i den afgørende runde af Tyrkiets præsidentvalg.

Han sagde i en appel til vælgerne, at de skulle bruge valgdagen "til at få fjernet det siddende autoritære regime."

Han tilføjede, at valget finder sted under meget vanskelige omstændigheder med mange "æreskrænkelser og bagvaskelse".

- Men jeg har tillid til befolkningens sunde fornuft. Der vil komme demokrati. Der vil komme frihed. Folk kommer til at kunne gå på gaderne og frit kunne kritisere politikere, sagde Kilicdaroglu videre.

Erdogan udtrykte håb om en høj valgdeltagelse lige som for to uger siden, da næsten 89 procent af vælgerne gik til stemmeurnerne.

- Jeg beder til Gud om, at dette valg får et udfald, som bliver fordelagtigt for vort land og vor nation, sagde Erdogan.

Flere end 64 millioner mennesker har mulighed for at stemme ved valget. Valglokalerne blev åbnet klokken 8.00 lokal tid (klokken 7.00 dansk tid). De lukkes klokken 17.00 (klokken 16.00 dansk tid).

Der bliver ikke offentliggjort valgstedsundersøgelser ved lukningen af valglokalerne. Et resultat ventes nogle timer efter valgets afslutning.

Erdogan fik 49,4 procent af stemmene mod 44,9 procent til Kilicdaroglu i første valgrunde for to uger siden.

Hvis Erdogan vinder sker, vil hans to årtier ved magten blive forlænget frem til 2028.

De fleste har forudsagt en sejr til Erdogan. Men mange håber fortsat på en sejr til oppositionen. Deriblandt Ozan Gundogdu, journalist ved dagbladet BirGun.

- Vi er 25 millioner, der stemmer på oppositionen. Vi har kun skullet overbevise 1,5 million Erdogan-tilhængere for at kunne vinde. Det er ikke så umuligt igen, sagde han op til valgdagen.

/ritzau/AFP