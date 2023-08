Erdogan og Orban mødes om Nato i Budapest

Spørgsmål om forsvar og sikkerhed er øverst på dagsordenen ved et møde i Budapest søndag mellem den ungarske premierminister, Viktor Orbán, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Der er navnligt fokus på om de to ledere kommer med en dato for en optagelse af Sverige i Nato.

Ungarn og Tyrkiet er de sidste to Nato-lande, som endnu ikke har godkendt Sveriges medlemskab af Nato.

Det er første gang siden 2019, at den tyrkiske leder besøger Budapest.

Topmødet finder sted i premierministerens residens i den ungarske hovedstad.

- De to ledere skal blandt andet drøfte sikkerhed, forsvarsindustri og økonomiske spørgsmål, har Orbáns pressechef sagt forud for topmødet.

De ventes også at drøfte forberedelser af næste års møde i det tyrkisk-ungarske samarbejdsråd, HLSCC.

Ungarn støtter en optagelse af Tyrkiet i EU, og de to lande siger, at de har gode relationer. Landene siges at arbejde tæt sammen i processen mod en godkendelse af Sverige.

Ved NATO-topmødet i Vilnius i juli blev der indgået en aftale mellem Tyrkiet, Sverige og Nato om, at Tyrkiet skulle godkende en optagelse af Sverige i den militære alliance "så hurtigt som muligt".

Den tyrkiske præsidents udmelding om Sverige i Vilnius synes at have overrasket Ungarns regering, skriver det uafhængige ungarske netmedie Telex i en artikel op til søndagens møde i Budapest.

Erdogan lovede, at der ville være truffet en endelig beslutning i Tyrkiet, når landets parlament åbnes i oktober.

Ungarns parlament begynder at arbejde den 25. september.

Ungarns regering har sagt, at usikkerhed i den regerende koalitions parlamentsgruppe har medført, at en ungarsk beslutning omkring Sverige trækker ud.

Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, sagde imidlertid til AFP tirsdag, at Ungarns ratificering af Sveriges Nato-ansøgning nu "kun er et teknisk spørgsmål".

I begyndelsen af april i år lykkedes det Finland at komme med i Nato, da Tyrkiet gav grønt lys.

Det er især Tyrkiet, der har været skeptisk over for svensk medlemskab.

Tyrkiet mener, at Sverige har haft for lempelig en kurs over for Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

