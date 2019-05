Erdogan om kontroversielt nyvalg: Vigtigt demokratisk skridt

Tyrkiets præsident fastslår, at lokalvalget i marts var præget af ulovligheder. Oppositionen fordømmer nyvalg.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mener, at det kommende nyvalg i Istanbul er et vigtigt skridt mod et styrket demokrati, skriver Reuters.

Præsidenten fortæller, at han er overbevist om, at der skete ulovlige handlinger i lokalvalget. Nyvalget er ifølge præsidenten den bedste måde at løse demokratiske problemer på.

Erdogans regeringsparti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), mistede oprindeligt magten i Istanbul ved lokalvalget 31. marts.

- Vi anser beslutningen for at være det bedste skridt, som vil styrke vores vilje til at løse problemer inden for demokratiet og lovens rammer, siger den tyrkiske præsident tirsdag.

- De dokumenter, vi har præsenteret (til valgkommissionen, red.), er solide og baseret på konkrete beviser, som ikke kan være omstridte. Vi tror oprigtigt på, at der var organiseret korruption og uregelmæssigheder, siger han ifølge AFP.

Landets valgkommission annullerede mandag resultatet af lokalvalget i Istanbul.

Ved lokalvalget i marts vandt borgmesterkandidaten fra Tyrkiets største oppositionsparti, CHP, Ekrem Imamoglu. Hans sejr blev sikret med et yderst snævert flertal.

CHP fordømmer det kommende nyvalg og kalder beslutningen for "hverken demokratisk eller legitim".

Oppositionspartiet får opbakning af blandt andre Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, der tirsdag kalder nyvalget "uigennemsigtigt og uforståeligt".

- Istanbuls borgmester kan kun besluttes af de tyrkiske vælgere, siger Heiko Maas.

- At fastholde demokratiske principper med gennemsigtige valgprocesser er vores topprioritet.

Den fremtrædende EU-politiker Guy Verhofstadt udtrykker på Twitter også sin harme over nyvalget.

- Denne skandaløse beslutning fremhæver, hvordan Erdogans Tyrkiet driver mod diktatur, skriver den belgiske politiker blandt andet.

Nyvalget finder sted 23. juni.

Ifølge den tyrkiske tv-station Haberturk er årsagen til det annullerede valgresultat, at nogle af de valgtilforordnede ikke var embedsmænd.

/ritzau/