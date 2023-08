Erdogan opfordrer i et opkald Putin til at undgå at øge spændinger

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, opfordrer den russiske præsident, Vladimir Putin, til at "undgå at øge spændingerne".

De to har talt i telefon onsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at russiske droner tidligt onsdag morgen angreb lagre med korn i et havneområde i Ukraine.

Ukraine har også tidligere i juli beskyldt Rusland for bevidst at angribe kornterminaler.

- Præsident Erdogan udtrykte vigtigheden af at afstå fra handlinger, som kan eskalere spændingerne i krigen mellem Rusland og Ukraine.

- Han understregede betydningen af Sortehavsinitiativet, som han beskriver som en bro til fred, lyder det i en udtalelse fra det tyrkiske præsidentkontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fragten gennem Sortehavet har været blokeret af Rusland i forbindelse med krigen i Ukraine.

Men sidste sommer blev en aftale om eksport af korn via Sortehavet indgået efter mægling fra FN og Tyrkiet. Det er den, der går under navnet Sortehavsinitiativet.

Siden blev aftalen forlænget flere gange for at sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krigshandlinger.

I juli i år lød det dog fra den russiske regering, at man ikke vil forlænge aftalen.

Onsdag er de to statsledere også blevet enige om, at Putin skal besøge Tyrkiet. Det fremgår ikke hvornår.

I begyndelsen af juli lød samme melding fra Erdogan. Her lød det, at besøget vil finde sted på et tidspunkt i august.

