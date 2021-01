Erdogan overrasker med skarp kritik af Trump

- Demokratiets vugge blev skændet, siger den tyrkiske leder om stormen på USA's kongresbygning.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, kalder fredag urolighederne og stormen på Kongressen i Washington for "en skændsel, som har chokeret menneskeheden."

Erdogan har udviklet et tæt personligt venskab med den afgående amerikanske præsident. Han ventede tre dage med at sende lykønskning til Demokraternes Joe Biden efter dennes sejr ved det amerikanske præsidentvalg den 3. november.

Men Erdogan holder sig ikke tilbage i fordømmelsen af hændelserne i Washington onsdag. Erdogan pointerer, at det var "den såkaldte demokratiets vugge", som blev skændet.

Det er en skændsel for demokratiet, siger Erdogan, som udtalte sig til journalister ved et pressemøde i Istanbul fredag.

- Vi håber, at indsættelsen af Biden den 20. januar vil forløbe fredeligt, og at USA igen bliver et fredeligt land.

Erdogan kondolerede også de pårørende til dem, som blev dræbt under volden.

Tyrkiets relationer med Washington har været belastet siden et militært kupforsøg mod Erdogan i 2016. Den tyrkiske leder hævder, at en muslimsk prædikant i USA var hovedmand bag kupforsøget og kræver ham udleveret. Det nægter amerikanerne.

Men Erdogans personlig venskab med Trump har i nogen grad dæmpet følgerne af de sanktioner og den kritik, som har været rettet mod Tyrkiets brud på menneskerettighederne efter kupforsøget.

Erdogans kommentarer fredag er den måske stærkeste fordømmelse hidtil af Trump fra den tyrkiske leders side.

/ritzau/Reuters