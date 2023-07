Erdogan: Putin vil forlænge kornaftale for Sortehavet

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er gået med til at forlænge en kornaftale for Sortehavet, som udløber i starten af næste uge.

Det siger den tyrkiske præsident efter at have talt med den russiske leder.

Putin har de seneste dage truet med ikke at forlænge aftalen. Den har sikret eksport af korn fra Ukraine og Rusland via Sortehavet, mens krigen fortsat raser.

Den oprindelige aftale om eksport af korn via Sortehavet blev indgået, fem måneder efter Rusland invaderede Ukraine. Det fik de eksploderende priser på korn på verdensmarkedet til at falde til ro.

Aftalen udløber mandag. Putin har gentagne gange truet med ikke at forlænge den. Han har henvist til, at en række russiske krav til eksport af blandt andet kunstgødning ikke er blevet imødekommet.

- Vi forbereder os på at hilse Putin velkommen (i Tyrkiet red.) i august, og vi er blevet enige om en forlængelse af korridoren gennem Sortehavet, siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til journalister.

Tyrkiet og FN har optrådt som mæglere for kornaftalen mellem Rusland og Ukraine. De to lande er nogen af verdens største eksportører af korn.

FN's generalsekretær, António Guterres, har i denne uge sendt Putin et brev om forlængelse af aftalen. Han mener, at Rusland har berettigede klager om dets muligheder for at eksportere gødning via Sortehavet.

Erdogan udtrykker håb om, at "vi med dette brev med fælles anstrengelse - også Ruslands - vil sikre forlængelsen af kornkorridoren".

Erdogan fortalte i sidste uge, at Putin kommer på besøg i Tyrkiet i august. Men han nævnte ikke nogen dato.

/ritzau/AFP