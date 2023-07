Erdogan sammenkæder svensk Nato-optagelse og tyrkisk EU-indlemmelse

EU bør åbne for, at Tyrkiet kan blive medlem, før det tyrkiske parlament kan godkende Sveriges ansøgning om at blive medlem af den vestlige sikkerhedsalliance Nato.

Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, inden han tager afsted til Nato-topmøde i Vilnius mandag.

- Åbn vejen for tyrkisk medlemskab af EU først, og så vi vil åbne den for Sverige, ligesom vi har åbnet den for Finland, siger han i udtalelser bragt på tv.

Den tyrkiske præsident forklarer, at det er samme meddelelse, han gav til den amerikanske præsident, Joe Biden, i et telefonopkald søndag.

Erdogan siger, at folk ikke bør forvente kompromiser fra Tyrkiet, hvad angår den svenske Nato-ansøgning.

Han hævder derudover, at tyrkisk ratificering af Nato-ansøgningen ikke hænger sammen med køb af F-16-fly fra USA.

Tyrkiet ansøgte i 1987 om medlemskab af EF. Men forhandlingerne har stået i stampe siden 2016 på grund af europæiske bekymringer om menneskerettighedssituationen.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige. Netop det svenske håb om Nato-indlemmelse er blandt de helt store temaer ved denne uges Nato-topmøde.

Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige.

/ritzau/AFP