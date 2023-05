Aftale om salg af Ukraines korn forlænget i to måneder

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddeler onsdag, at en kornaftale, som gør det muligt for Ukraine at transportere korn over Sortehavet, er forlænget med to måneder.

Rusland og Ukraine bekræfter, at aftalen er forlænget.

- På baggrund af vort lands bestræbelser, og med støtte fra vore russiske venner og med bidrag fra vore ukrainske venner, er det besluttet at forlænge Sortehavs-kornaftalen i to måneder, siger Erdogan.

Beslutningen er truffet dagen før, aftalen stod til at udløbe.

Ukraine og Rusland er begge blandt verdens største madvareproducenter. Da Rusland gennemførte dets invasion af Ukraine i februar 2022, førte det til kraftige stigninger på madpriserne verden oven.

Kornaftalen har derfor stor betydning for verdens madvaresikkerhed. Den blev indgået i sommeren sidste år og er siden forlænget flere gange.

Denne gang var der udbredt tvivl om, hvorvidt Rusland ville gå med til at forlænge aftalen uden at få indrømmelser fra Vesten.

Det russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, siger, at aftalen er blevet forlænget for at hjælpe lande, som har brug for korn.

Ukraines vicestatsminister, Oleksandr Kubrakov, byder aftalen velkommen. Han understreger, at den må implementeres effektivt, og at Rusland ikke må få mulighed for at bruge mad som våben og afpresningsmiddel.

Ukraine har kun i begrænset omfang kunnet eksportere korn via sine sædvanlige eksportruter over Sortehavet.

Konkret kan landet kun sejle korn ud fra tre af sine havne - havnene i Odessa, Tjornomorsk og Pivdennyj - som et resultat af den kornaftale, der er indgået med Rusland.

/ritzau/AFP