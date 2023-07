Erdogan til Biden: Sverige tager rigtige skridt - men ikke nok

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har talt i telefon med USA's præsident, Joe Biden, om F-16-kampfly og Sveriges ansøgning om medlemskab af Nato.

Det oplyser det tyrkiske præsidentkontor.

Samtalen har fundet sted, få dage før at landene i Nato samles til topmøde i Vilnius i Litauen.

Erdogan har fortalt Biden, at Sverige har taget skridt i den rigtige retning med en ny terrorlov. Det kan gøre det muligt for Tyrkiet at ratificere det svenske medlemskab af Nato.

Men det nytter ikke noget, så længe tilhængerne af Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) i Sverige bliver ved med at holde demonstrationer, fremgår det af det tyrkiske præsidentkontors referat.

De to præsidenter har også drøftet leverancer af F-16-fly til Tyrkiet og Ukraines status i Nato.

- Lederne endes om at mødes ansigt til ansigt i Vilnius og diskutere bilaterale forhold og regionale emner i detaljer, hedder det.

Efter Ruslands invasion i Ukraine i februar sidste år besluttede Sverige og Finland at søge optagelse i Nato. Det kræver enighed blandt samtlige Nato-lande. Men Tyrkiet har kun sagt ja til Finland, der nu er en del af alliancen.

Sverige fik torsdag nej fra Tyrkiet til medlemskab. Det skete under et møde med de to landes udenrigsministre og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Tyrkiet krævede flere og hårdere indgreb over for kurdiske "terrorister" i Sverige.

Stoltenberg har meddelt, at han mandag har inviteret til et møde i Vilnius mellem Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, og Erdogan.

Nato-topmødet er tirsdag og onsdag.

Tyrkiet har længe ønsket at købe en mere moderne udgave af F-16-flyet og andet udstyr til opgradering. Men USA har tøvet. Ikke mindst i lyset af den tyrkiske modstand over for Sveriges Nato-medlemskab.

USA tøver også, efter at Tyrkiet har købt et avanceret russisk luftværnssystem, S-400. Det fik USA til at blokere for samarbejde og leverancer af det topmoderne F-35-kampfly til Tyrkiet.

Danmark har købt 27 fly af denne type.

