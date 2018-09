Erdogan til tyskere: I udstødte vores Özil og Gündogan

Ved afslutning af besøg i Tyskland går Erdogan til angreb på kritikere af fodboldspillere med tyrkiske rødder.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, rundede lørdag sit besøg i Tyskland af ved at fordømme den behandling, som fodboldspillere med tyrkiske rødder har fået af tyskere.

Han opfordrede til at stå sammen mod "denne racistiske glidebane".

Hans bemærkninger var især rettet i forhold til Mesut Özil og Ilkay Gündogan. De fik voldsom kritik, da de tidligere år lod sig fotografere sammen med Erdogan inden valget i Tyrkiet. Det blev opfattet som et stort skulderklap til en autoritær og udemokratisk leder.

Kritikken fik Ôzil til at forlade det tyske fodboldlandshold. Han spiller til dagligt i den engelske klub Arsenal, mens Gündogan er i Manchester City.

- De udstødte vores Mesut Özil og vores Ilkay, som er født og opvokset i Tyskland, bare fordi vi fik taget et billede sammen med dem, sagde Erdogan, da han gjorde sig klar til at klippe snoren over ofr at indvie en ny moské i Köln.

- Som præsident kan jeg ikke holde ud, at han blev sat udenfor, fortalte præsidenten tilhørerne.

Uden for stod demonstranter for at protestere mod, at Erdogan i gang med at omdanne Tyrkiet til et autoritært enmandsstyre. Flere tusinde politifolk var udkommanderet for at sikre ro og orden i området.

- Vi ville gerne have set, at der havde været en fælles holdning mod dem, som er havnet på denne racistiske glidebane, mente Erdogan.

Besøget i Tyskland har været kontroversielt, fordi Erdogan tidligere har beskyldt forbundskansler Angela Merkel og den tyske regering for at opføre sig som nazister.

En officiel statsmiddag for Erdogan fredag blev boykottet af mange tyske oppositionspolitikere.

De, der var mødt op, hørte ham afvise anklager om, at han lader journalister, advokater og fagforeningsfolk fængsle.

