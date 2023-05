Erdogan: Tyrkiets opposition står i ledtog med Biden

Tyrkiet præsident, Recep Tayyip Erdogan, der er hårdt presset inden søndagens præsidentvalg, brugte sidstedagen af sin kampagne til at beskylde oppositionen for at stå i ledtog med USA's præsident, Joe Biden.

De vil i fællesskab forsøge at afsætte ham, fortalte han under et stort valgmøde i Istanbul.

Det brugte han som afsæt til at opfordre tyrkerne til igen at gøre ham til landets leder. Erdogan har ledet Tyrkiet i 20 år. Med hård hånd, mener mange af hans modstandere.

Meningsmålinger viser, at Erdogan halter bagefter oppositionens præsidentkandidat, Kemal Kiliçdaroglu, inden søndagens valg. Hvis ingen af de to sikrer sig 50 procent af stemmerne, skal der være en anden og afgørende valgrunde to uger senere.

- Biden gav ordre til at vælte Erdogan. Det kender jeg til. Det kender alle mine folk til, sagde Erdogan til sine mange tilhængere i Istanbul lørdag.

Det henviser til en artikel i avisen New York Times i januar 2020, da Biden førte kampagne for at blive præsident. Her sagde han, at USA burde opmuntre oppositionen i Tyrkiet til at vinde over Erdogan ved valgstederne. Og ikke ved et kup.

- Hvis det er tilfældet, så vil stemmesedlerne i morgen også blive et svar til Biden, sagde Erdogan.

Han har under valgkampen gentagne gange beskrevet oppositionen som en gruppe af partier, der tager imod ordrer fra USA og EU.

Erdogan kritiserede også på lørdagens valgmøde Kilicdaroglu for hans kommentarer om, at der er falske russiske nyheder i omløb op til valget. Kilicdaroglu siger, at han har "konkrete beviser" mod Rusland.

- Rusland har været en af vores mest vigtige allierede, når det gælder landbrugsprodukter, påpegede den 69-årige tyrkiske præsident.

Han tilføjede, at hvis han vinder valget søndag, så vil han føre det gode forhold til Rusland videre.

- Vi er ekstremt skuffet over erklæringen fra Tyrkiets opposition, lyder det lørdag aften fra den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov.

Han afviser blankt, at Rusland forsøger at blande sig i det tyrkiske valg.

