Erdogan udskriver præsidentvalg: Valgdatoen er 14. maj

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har officielt fastsat datoen for det kommende præsident- og parlamentsvalg i Tyrkiet.

Det afholdes 14. maj 2023, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Erdogan annoncerer valgudskrivelsen ved en ceremoni, der er blevet sendt direkte på tyrkisk tv fredag.

Her har den tyrkiske præsident underskrevet en erklæring, hvoraf den endelige valgdato fremgår.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores nation skal til stemmeurnerne og vælge dets præsident og parlamentsmedlemmer 14. maj.

- Må denne beslutning gavne vores land og vores folk, siger Erdogan.

Valget skulle efter de oprindelige planer afholdes 18. juni.

Det har dog i længere tid været forventningen, at der ville blive afholdt præsidentvalg allerede i maj. Erdogan har tidligere givet udtryk for, at han ønskede, at valget blev afholdt i maj.

Men først nu, hvor Erdogan har underskrevet erklæringen, står det endeligt fast, at valget i maj bliver en realitet.

Mandag kunne den tyrkiske opposition meddele, at den efter længere tids drøftelser har udpeget den kandidat, der skal stille op mod Erdogan.

Der er tale om Kemal Kiliçdaroglu, som er formand for Det Republikanske Parti. Han har været medlem af Tyrkiets parlament siden 2002.

Politisk betegnes Kiliçdaroglu som socialdemokrat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ligesom Kiliçdaroglu har Erdogan en lang historie i tyrkisk politik.

Erdogan har siddet tungt på magten i 20 år. Fra 2003 til 2014 var han Tyrkiets premierminister. Derefter blev han præsident.

Alligevel er det ikke givet, at han vinder det forestående valg.

Folkets opbakning til Erdogan er udfordret af den skyhøje inflation, som i længere tid har præget tyrkisk økonomi.

Og så er præsidenten blevet kritiseret for myndighedernes indsats efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i begyndelsen af februar.

Flere steder måtte nødstedte tyrkere vente længe på redningsfolk og nødhjælp.

/ritzau/