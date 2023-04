Erdogan underskriver dokument som sikrer finsk Nato-optagelse

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har underskrevet det dokument, som bekræfter Tyrkiets beslutninger om, at Finland kan blive en del af Nato.

Det meddeler flere tyrkiske medier, skriver det finske medie Yle.

Dokumentet er en ratificering, som er parlamentets formelle tilslutning og forpligtelse til at overholde en international aftale.

Tyrkiet har ifølge mediet endnu ikke sendt dokumentet til det amerikanske udenrigsministerium, som opbevarer Natos stiftende traktat.

Det tyrkiske parlament gav efter en afstemning sent torsdag aften grønt lys til Finlands optagelse i forsvarsalliancen.

Erdogan havde fra torsdag aften 15 dage til underskrive dokumentet, som nu - ifølge Yle - blot mangler at havne i den amerikanske hovedstad.

Tyrkiet var det sidste Nato-land, som manglede at acceptere finsk optagelse i forsvarsalliancen.

Afgørelsen i det tyrkiske parlament var ventet, fordi Erdogan allerede i midten af marts offentligt gav udtryk for, at han støtter optagelsen af Finland.

Og det var også et enigt tyrkisk parlament, som stemte for finsk optagelse torsdag aften.

Ud over Tyrkiet har også Ungarn hængt i bremsen for at acceptere den finske ansøgning. Mandag var der dog et flertal i det ungarske parlament, som stemte for optagelsen af Finland.

Finland har fulgtes med Sverige i processen om at blive optaget. Hverken Ungarn eller Tyrkiet har endnu accepteret Sveriges optag i forsvarsalliancen.

Ungarn ønsker fortsat ikke, at Sverige bliver optaget på grund af den svenske kritik af Ungarns premierminister, Viktor Orban. Sverige beskylder Orban for at underløbe demokratiet i Ungarn.

Tyrkiet ser sig ikke varm på svensk deltagelse i Nato, fordi Sverige ifølge det tyrkiske styre giver militante kurdere husly.

De personer vil Erdogan have retsforfulgt i Tyrkiet.

/ritzau/