Erdogan vil sende soldater til Libyen

Konflikten i Libyen kan få et stigende internationalt islæt, nu hvor Tyrkiet vil sende soldater til landet.

Der skal tyrkiske styrker til Libyen, hvis det står til Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Han vil til januar præsentere det tyrkiske parlament for lovgivningen, der skal give ham lov til at sende soldater til Libyen. Det oplyser han torsdag.

Soldaterne skal ifølge nyhedsbureauet AFP støtte den FN-anerkendte regering i Tripoli - en af flere parter i landets borgerkrig.

Erdogan har netop været i et andet nordafrikansk land, Tunesien, for at drøfte, hvordan en våbenhvile i Libyen kunne falde på plads.

Her er han blevet enig med den tunesiske regering om at støtte den internationalt anerkendte regering i Libyen under ledelse af Fayez al-Serraj.

Fayez al-Serraj har bedt om hjælp til at vinde magten i Libyen over særligt Khalifa Haftar og hans styrker.

Ud over tyrkerne støtter også Qatar Fayez al-Serraj, mens Khalifa Haftar har opbakning fra Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Rusland.

