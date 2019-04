Erdogans partifælle gør indsigelse mod valg i Ankara

Præsident Erdogans AKP-parti tabte valg i Tyrkiets hovedstad, men mener, at det ikke gik retfærdigt til.

Topkandidaten fra det tyrkiske AKP-regeringsparti i Ankara siger, at der er sket "meget klare" fejl ved tusindvis af stemmebokse i hovedstaden Ankara, efter at et oppositionsparti vandt søndagens lokalvalg i storbyen.

AKP-kandidat Mehmet Ozhaseki, som tilhører præsident Recep Tayyip Erdogans parti, siger, at regeringspartiet gør indsigelser mod valgresultatet i Ankara for opretholde retfærdigheden - ikke fordi partiet mener, at det absolut skal vinde.

Det var oppositionspolitikeren Ekrem Imamoglu, som overraskende blev erklæret som vinder af valget søndag. Næsten alle havde ventet en sejr til AKP's kandidat, den tidligere premierminister Binali Yildirim.

Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP) tabte ikke blot i Ankara, men også i landets økonomiske hovedstad, Istanbul, som med 15 millioner indbyggere er Europas mest befolkningsrige by.

Imamoglu havde en føring med omkring 28.000 stemmer, da næsten alle stemmer var talt op mandag, oplyser lederen af valgkommissionen, Sadi Guven.

Den 49-årige Imamoglus fremgang giver mange yngre politikere fra det republikanske folkeparti CHP håb om at kunne gøre sig gældende ved fremtidige valg. Erdogans parti, som har islamistiske rødder, er gået frem ved hvert eneste valg i landet siden 2002.

Erdogan erklærede sig som sejrherre mandag, selv om de fleste havde mest fokus på oppositionens sejre i Ankara og Istanbul, som måske varsler en afslutning på AKP's dominans.

Valget anses af mange for at være en test af Erdogans popularitet i en tid, hvor landet kæmper med økonomisk recession og en inflation på næsten 20 procent, stigende priser på fødevarer og den højeste arbejdsløshed i næsten ti år.

Over 57 millioner vælgere kunne stemme på lokale ledere og borgmestre i 30 storbyer, 51 provinshovedstæder og 922 distrikter.

Valgkampen har polariseret det politiske landskab, og der har under valgkampen flere steder været uroligheder og vold.

/ritzau/Reuters