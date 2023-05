Erdogans rival vil styrke demokrati og verdsligt styre

Den 74-årige socialdemokrat Kemal Kiliçdaroglu, som er rival til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, ved søndagens valg, har en meget enkel plan for sit lands fremtid: Han ønsker en glidende overgang til et nyt verdsligt styre i Tyrkiet efter to årtier med et islamisk præget styre under Erdogan.

Han vil selv forlade politik igen, hvis han får fuldført sin plan om at ændre forfatningen, så præsidenten ikke har så mange beføjelser.

Kemal Kiliçdaroglu er en tidligere embedsmand, som tilhører en af landets undertrykte religiøse mindretal - alawitter. Få havde ventet at se ham som manden, der kan komme til at efterfølge Erdogan som leder af et af Natos vigtigste strategiske medlemslande.

Han blev leder af det sekulære parti CHP, som er neutralt i forhold til religion. Erdogans politiske karriere har derimod været præget af islam, og hans vælgerbase er for en stor del den fattige og stærkt religiøse landbefolkning - ikke mindst de millioner af vælger, som er flyttet til Istanbul gennem de seneste årtier.

Kemal Kiliçdaroglu blev er igen og igen besejret af Erdogans allierede i præsidentens højreorienterede parti AKP, når han har forsøgt at blive bogmester i Istanbul - et embede, som var fundament for Erdogans politiske karriere.

Men han har nu opbakning fra en koalition af Erdogan-modstandere, og meningsmålinger tyder på, at en mand, som få har hørt om i udlandet, muligvis vil kunne slå Tyrkiets stærke mand. Hvis det kommer til en anden runde den 28. maj, vil der være næsten dødt løb mellem Kemal Kiliçdaroglu og Erdogan viser meningsmålinger.

Kilicdaroglu er en meget tålmodig mand og en direkte modsætning til den direkte og bramfrie Erdogan, siger den tyrkiske valgforsker Gonul Tol.

Under valgkampen har han ignoreret Erdogans personlige angreb og i stedet talt om de politiske og økonomiske problemer, der har præget mange tyrkeres hverdag gennem årene.

Han har ikke mindst langet ud efter den magtkoncentration Erdogan har sørget for til sig selv. Han har lovet at hjælpe yngre politikere med at få indflydelse.

- Jeg har ikke ambitioner på mine egne vegne, siger Kilicdaroglu til nyhedsmagasinet Time.

Han siger, at det er hans drøm at "gendanne demokratiet" og bagefter at sidde i et hjørne og lege med sine børnebørn.

Hans stærke position op til valget skyldes en dyb økonomisk krise og undertrykkelse af det religiøse mindretal alawitterne samt hans støtte til den form for nationalisme, som blev udviklet af Ustafa Kemal Atatürk - Tyrkiets grundlægger og den første leder af CHP.

Endelig er Erdogans regering blevet stærkt svækket af beskyldninger om byggesjusk og korruption, som forværrede jordskælvskatastrofen i landet den 6. februar i store dele af Tyrkiet og Syrien.

Over 47.000 mennesker blev dræbt i Tyrkiet og Syrien. Millioner blev gjort hjemløse. Erdogans regering er blevet kritiseret for at have gjort alt for lidt for at hjælpe overlevende ofre.

/ritzau/Reuters