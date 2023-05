Erdogans udfordrer er trukket i skudsikker vest

Kemal Kiliçdaroglu, som ifølge meningsmålinger har en snæver føring over den nuværende præsident, Recep Tayyip Erdogan, forud for søndagens præsidentvalg i Tyrkiet, blev fredag set i skudsikker vest ved et valgmøde.

En kilde i hans parti, Det Republikanske Folkeparti (CHP), siger, at partiet har fået "efterretninger om, at han risikerer at blive angrebet".

Kilden uddyber ikke oplysningen.

Da den 74-årige oppositionsleder talte til vælgerne i byen Samsun ved Sortehavet fredag, havde han også bevæbnede sikkerhedsvagter med sig på scenen.

Det er første gang under valgkampen, at den form for beskyttelse har været synlig omkring Kiliçdaroglu.

En stor menneskemængde var mødt frem for at høre ham tale. Mange af dem dannede hjerter med deres hænder - et tegn, der er blevet varemærket for Kiliçdaroglus valgkamp.

Kiliçdaroglu kan blive manden, der afslutter Erdogans 20 år i toppen af tyrkisk politik.

Flere meningsmålinger tyder på, at han kan sikre sig de minimum 50 procent af stemmerne, der skal til for at vinde præsidentvalget i første runde, der finder sted på søndag.

Hvis ingen af kandidaterne får mindst 50 procent af stemmerne, skal de to førende kandidater møde hinanden i en anden og afgørende valgrunde to uger senere.

Kiliçdaroglu er uddannet økonom og betegnes politisk som værende socialdemokrat. Han har været medlem af parlamentet siden 2002.

Den konservative Erdogan var premierminister fra marts 2003 til august 2014. Derpå overtog han præsidentposten fra Abdullah Gül.

/ritzau/Reuters