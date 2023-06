Erdogans valg af finansminister signalerer økonomisk U-vending

Med præsentationen af sit nye ministerhold signalerer den netop genvalgte tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at hans regering vil vende tilbage til mere ortodokse økonomiske politikker.

Særligt udnævnelsen af Mehmet Simsek som skatte- og finansminister peger i den retning.

Den markedsvenlige Simsek var internationalt respekteret som finansminister og vicepremierminister fra 2009 til 2018 og har siden været kritisk over for Erdogans uortodokse økonomiske politik.

Med udnævnelsen af ham kan det bane vejen for renteforhøjelser i de kommende måneder, vurderer analytikere.

Artiklen fortsætter under annoncen

I så fald vil det være et markant skifte fra Erdogans langvarige politik med at sænke renten trods stigende inflation.

- Dette tyder på, at Erdogan har erkendt den svækkede tillid til hans evne til at håndtere Tyrkiets økonomiske udfordringer, siger Emre Peker, der er direktør med ansvar for Tyrkiet i konsulentvirksomheden Eurasia Group.

- Men selv om Simseks udnævnelse sandsynligvis vil forsinke en krise, er det usandsynligt, at den vil sikre langsigtede økonomiske løsninger, tilføjer han.

Den tyrkiske lira har i løbet af det seneste årti mistet mere end 90 procent af sin værdi.

Efter at have vundet anden og afgørende runde af det tyrkiske præsidentvalg i sidste weekend blev 69-årige Erdogan lørdag taget i ed som præsident. Det skete i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Her hyldede han det, han beskrev som en ny storhedstid for Tyrkiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig talte han om, at han ønsker at indføre en ny forfatning.

- Vi vil befri vores demokrati fra den nuværende forfatning fra militærkuppet i 1980 og styrke det med en civil og inkluderende forfatning, der fremmer frihed, sagde Erdogan.

I den nye regering finder man også Cevdet Yilmaz, som er blevet udnævnt til vicepræsident. Imens erstatter Hakan Fidan, som er tidligere leder af Tyrkiets nationale efterretningstjeneste, MIT, Mevlüt Cavusoglu som udenrigsminister.

Lørdagens indsættelsesceremoni i Ankara blev overværet af adskillige udenlandske gæster. Blandt dem var Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og Sveriges tidligere stats- og udenrigsminister Carl Bildt.

De vil efter alt at dømme lægge pres på Erdogan, så han så snart som muligt godkender Sverige som nyt Nato-medlem.

/ritzau/Reuters