Erfaren irer tager føring i dyst om job som EU-ombudsmand

Fem kandidater er i spil til job med at holde EU-institutioner i ørerne og behandle EU-klager fra borgerne.

Ireren Emily O'Reilly, som har været EU's ombudsmand siden 2013, fik markant flest stemmer i første runde, da Europa-Parlamentet tirsdag stemte om, hvem der skal bestride posten de næste fem år.

Emily O'Reilly fik 240 stemmer. Det var 55 stemmer fra det nødvendige flertal, mens nummer to - den estiske jurist Julia Laffranque - fik 162 stemmer. De øvrige tre kandidater fik alle under 80 stemmer.

Anden stemmerunde er onsdag ved middagstid. Kandidater kan trække sig inden klokken 20 tirsdag aften, meddelte EU-Parlamentets formand, David Sassoli, umiddelbart efter afstemningen.

O'Reilly har været forfatter og journalist. Hun blev Irlands ombudsmand i 2003. Da hun i 2013 blev ombudsmand i EU, var hun den første kvinde, som overtog jobbet.

Som ombudsmand i EU har Emily O'Reilly og hendes kontor behandlet klager fra borgere og medier, og hun har holdt øje med EU-institutionerne.

Ombudsmanden har blandt andet rejst kritik af EU-Kommissionens håndtering af processen, da tyske Martin Selmayr meget hurtigt fik jobbet som generalsekretær i EU-Kommissionen i februar 2018.

Blandt andet kritiserede O'Reilly Europa-Kommissionen for ikke at have sikret sig imod interessekonflikter, da Selmayr selv var involveret i dele af ansættelsesprocessen.

Den svenske kandidat Cecilia Wikström er kontroversiel, da hun som bestyrelsesmedlem modtager penge fra to svenske virksomheder.

Hun er af nogle blevet stemplet som lobbyist, hvilket hun har afvist, og hun har lovet, at hun forlader sine bijob, hvis hun skulle blive valgt.

Da O'Reilly blev valgt i 2013 var der også debat om en kandidat, der lige som Wikström var europaparlamentariker. Det mødte dengang kritik, fordi man som ombudsmand netop skal være politisk uafhængig.

EU's ombudsmand har kontorer i både Strasbourg og Bruxelles.

Ombudsmanden i EU vælges af Europa-Parlamentet, som også kan kræve, at EU-Domstolen vurderer, om vedkommende lever op til sin opgave. Sker det ikke, kan domstolen fjerne ombudsmanden fra posten.

/ritzau/