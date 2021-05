Erfaren og bramfri kvinde skal lede norsk højreparti

Fremskrittspartiets nye leder, Sylvi Listhaug, har en lang politisk karriere bag sig med flere ministerposter.

44-årige Sylvi Listhaug er blevet valgt som ny leder for Fremskrittspartiet (FrP) i Norge, der blandt andet kæmper for streng indvandringspolitik og bedre ældrepleje.

Hun er lørdag blevet valgt uden modkandidater. Hun tager over efter Siv Jensen, som har været partiets leder siden 2006. Siv Jensen meldte sin afgang i februar.

Listhaug har været partiets nummer to siden 2019 og har en lang politisk karriere bag sig med i alt fem forskellige ministerposter i de syv år, partiet sad i regering. Partiet forlod regeringen i januar.

Listhaug har blandt andet markeret sig politisk ved at være meget indvandringskritisk.

I 2018 måtte hun gå af som justitsminister og komme med en beklagelse fra det norske parlament Stortingets talerstol.

Det skete, efter at hun på Facebook havde skrevet, at "Ap (Arbeiderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed".

I et interview før valget af hende som ny leder lørdag lovede hun, at hun ikke vil tale mindre bramfrit fremover. Derimod vil hun styrke FrP's profil og skærpe politikken betydeligt på flere områder.

/ritzau/NTB