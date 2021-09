Erna Solberg: Vores vagt i regeringen er ovre for denne gang

Norges konservative statsminister, Erna Solberg (H), lykønsker lederen af Arbeiderpartiet (Ap), Jonas Gahr Støre, med valgsejren og det, der ligner et klart flertal.

Det fortæller hun på scenen i Høyres valglokale sent mandag aften.

Her erkender hun valgnederlaget og siger, at hun er stolt over, hvad Høyre har opnået i partiets otte år ved magten.

- Vi er meget tilfredse, men vi har ikke gjort det alene. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke Frp, Venstre og KrF for samarbejdet. Vi fire har fundet frem til nogle gode løsninger, siger hun ifølge avisen VG.

60-årige Solbergs første regering bestod af Høyre og Fremskrittspartiet fra 2013 til 2018, før regeringen blev udvidet med Venstre i 2018 og Kristelig Folkeparti i 2019.

I 2020 gik Fremskrittspartiet ud af regeringen, mens Høyre, Venstre og KrF fortsatte som et trekløver.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

I talen mandag aften opremser Solberg flere af Høyres mærkesager, herunder videreuddannelse af lærere, udbygning af veje og flere ændringer i sundhedsvæsenet.

- Hvis vi ser på Norge i slutfasen af coronapandemien, så er beskæftigelsen tilbage, til hvor den var før coronavirusset, siger hun ifølge VG.

- Vi er også stødt på udfordringer på vores vagt. Migrantkrisen, faldet i oliepriser og coronapandemien, tilføjer hun.

Ved mandagens valg i Norge står rød blok til et klart flertal, men for Jonas Gahr Støre har det store spørgsmål i løbet af aftenen været, hvem han kan danne regering med.

Ifølge prognoserne ligger han foreløbigt til at kunne få sin drømmeregering.

Prognoserne viser således, at Ap, midterpartiet Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV) tilsammen står til flere end de 85 nødvendige mandater af de i alt 169 mandater i Stortinget.

For Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er der tale om en ret markant fremgang.

Det betyder, at Jonas Gahr Støre ser ud til at kunne danne regering med to af sine foretrukne samarbejdspartnere og samtidig slipper for at være afhængig af støtte fra Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.

