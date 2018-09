Espersen: Svensk søsterparti bliver nok holdt ude igen

Dansk Folkepartis udenrigsordfører frygter, at Sverigedemokraterna ikke kan bruge valgsejr til ret meget.

Stemningen var i top ved valgfesten hos Sverigedemokraterna natten til søndag, efter at partiet gik markant frem i forhold til valget i 2014.

Men trods det flotte valgresultat risikerer partiet ikke at kunne bruge sine mandater til ret meget.

Det vurderer Søren Espersen, der er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og som var til stede ved valgfesten hos søsterpartiet i Stockholm.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, at de andre parter fortsat har til hensigt at holde Sverigedemokraterna ude.

- Jeg tror, at de to store partier, Socialdemokraterna og Moderaterna, kan finde på at gå sammen alene for at holde Sverigedemokraterna uden for indflydelse.

- Men det bliver formentlig svært for Moderaternas borgerlige bagland at acceptere, siger Søren Espersen.

Han mener, at det er forkert at kalde udfaldet af valget for dødt løb mellem blå og rød blok.

- Jeg hæfter mig ved det løjerlige i, at der er et stort borgerligt flertal i Riksdagen.

- Alligevel taler man i medierne om, at der er dødt løb mellem blokkene, fordi ingen tæller Sverigedemokraternes mandater med.

- Jeg synes, at det er en underlig situation, det må jeg sige, siger Espersen.

Han er spændt på, hvordan Sverigedemokraterna vil angribe opgaven med at sikre sig indflydelse på regeringsdannelsen.

- Det kommer an på, hvor meget i krigshumør de er. De er tungen på vægtskålen og kan formentlig vælte både en borgerlig og en rød regering, hvis de vil.

- Men jeg tror, at de foretrækker en forhandlingsløsning. Helt banalt vil de gerne bare inviteres med til et møde, siger Espersen.

Sverigedemokraterna fik ved valget i 2014 12,9 procent af stemmerne.

Ifølge den svenske valgmyndighed står partiet til at få 17,6 procent af stemmerne denne gang. Alle stemmer er dog endnu ikke optalt mandag morgen.

