Estisk minister går af efter anklager om valgsvindel i USA

Estisk minister kaldte Joe Biden korrupt og det amerikanske præsidentvalg for et svindelnummer. Nu går han af.

Estlands højrenationalistiske indenrigsminister, Mart Helme, trækker sig fra posten efter kontroversielle kommentarer om Joe Biden og det amerikanske præsidentvalg.

Det oplyser Mart Helme, der også er leder af det højrenationalistiske parti Ekre, til journalister.

Helme har søndag kommenteret præsidentvalget i USA i sit radioprogram, som han har med sin søn, Martin Helme, der også er Estlands finansminister og næstformand i Ekre.

- Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at der er begået valgsvindel, sagde Martin Helme i programmet.

- Hvis svindlen virker, og Trump afsættes, så vil USA's forfatning ikke længere være gældende.

Mart Helme sagde, at "den dybe stat" har hjulpet Joe Biden med at vinde. Han kaldte videre Biden for et "korrupt svin".

De to ministre fremlagde ingen dokumentation for deres påstande.

Bemærkningerne har affødt stor vrede fra deres ministerkolleger i Estlands regeringskoalition.

Forsvarsminister Juri Luik siger i en meddelelse, at kommentarerne "underminerer Estlands sikkerhed og truer med at forværre relationen mellem USA og Estland".

- Tager man Estlands geopolitiske situation i betragtning, er vores relation med USA af eksistentiel vigtighed, siger forsvarsministeren.

Estland, der grænser op til Rusland, får støtte af Nato og USA.

Landets præsident, Kersti Kaljulaid, mener ligeledes, at Helmes kommentarer kan "bryde og ødelægge" relationerne med Estlands allierede, som er afgørende for landets sikkerhed.

Både præsident Kaljulaid og premierminister Juri Ratas har lykønsket Joe Biden med valgsejren.

Mart Helme siger til journalister, at han går af for ikke at skade regeringskoalitionen. Men han tilføjer:

- I kan ikke give mig mundkurv på, ingen kan give mig mundkurv på.

- Jeg har intet gjort, der kan skade Estlands sikkerhed, siger Mart Helme.

