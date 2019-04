Estlands leder fortsætter på posten trods skuffende valg

Et parti fra den yderste højrefløj står til at blive en del af den nye regering i Estland.

Estlands parlament har onsdag givet grønt lys til, at landets nuværende premierminister Juri Ratas kan forme en ny regering.

Dermed står Ratas til at fortsætte i spidsen for det baltiske land.

Hans regerende Centerparti fik ellers et skuffende valg i begyndelsen af marts. Her blev det besejret af det liberale oppositionsparti Reformpartiet.

Reformpartiets leder, Kaja Kallas, har dog ikke formået at samle støtte til en ny regering. Det har banet vejen for, at Ratas har kunnet forme en ny, overraskende koalition bestående af tre partier.

Ud over Centerpartiet drejer det sig om Ekre-partiet fra den yderste højrefløj samt det konservative Faderlandet.

Reformpartiet havde på forhånd udelukket at danne regering med Ekre.

/ritzau/