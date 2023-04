Estlands nye regering vil bruge flere penge på forsvar

Fem uger efter valget i Estland har premierminister Kaja Kallas' liberale Reformparti indgået aftale med Socialdemokraterne og det relativt nye midterparti Estland 200 om at danne en regering.

De tre partier er efter hårde forhandlinger blevet enige om et politisk program for de kommende fire år. Alle tre har stemt ja til koalitionsaftalen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Tilsammen sidder de på et flertal på 60 af de 101 pladser i Estlands parlament.

Øverst i regeringsaftalen er forsvar og sikkerhed nævnt. Det er på baggrund af nabolandet Ruslands krig i Ukraine.

- Det er derfor, at vi øger forsvarsudgifterne i de kommende år, siger Kallas ifølge nyhedsbureauet TT.

Hun har i det seneste år ofte understreget Estlands urokkelige støtte til Ukraine. Landet bruger over én procent af bnp på støtte til Ukraine.

Derudover vil Estland bruge tre procent af bnp på landets egen sikkerhed i de næste fire år.

- Meget afhænger af, hvordan krigen i Ukraine går. Jeg håber, at Ukraine vinder krigen, og at Rusland trækker sig tilbage til sit territorium, siger Kallas.

Det er ventet, at Kallas fortsætter som premierminister, skriver dpa. Hendes parti blev med knap hver tredje stemme valgets største parti.

Ud over hende består regeringen af 12 ministre. Det er to færre end i den tidligere regering med Socialdemokratiet og det konservative parti Fædrelandet.

Den nye regering vil også sætte skatter og grønne afgifter i vejret. Det skal være med til at finansiere de øgede forsvarsudgifter og fortsat velfærd.

- Vi ønsker, at Estland er beskyttet, at velfærd og levevilkår for vores indbyggere er garanteret, at der er orden i statens finanser, at uddannelse, sprog og kultur bevares, og at dagen i morgen er bedre for alle, siger Kaja Kallas.

Hun har været premierminister siden januar 2021, hvor hun blev Estlands første kvindelige regeringschef.

