Estlands premierminister trækker sig efter undersøgelse

Estlands premierminister, Juri Ratas, har meddelt, at han vil trække sig fra sin post.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og TT.

Ifølge AFP planlægger Ratas at gå til Estlands præsident onsdag for at aflevere sin egen opsigelse. Det har talskvinde Liisi Poll oplyst ifølge nyhedsbureauet.

Ratas' tilbagetrækning kommer efter en undersøgelse om mulig korruption.

Det lokale nyhedsbureau BNS rapporterede tirsdag, at Ratas' parti er erklæret mistænkt i en kriminel efterforskning i forbindelse med undersøgelsen af finansieringen af et ejendomsudviklingsprojekt i Estlands hovedstad, Tallinn.

/ritzau/