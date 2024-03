Et år efter fængsling venter amerikansk journalist stadig på retssag

Et år efter at The Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich blev anholdt i Rusland, sidder han fortsat fængslet - uden en dato for, hvornår hans retssag begynder.

Fredag, der markerer årsagen for anholdelsen, har journalistens familie skrevet et brev, som The Wall Street Journal har udgivet.

Her takker familien alle, som bliver med at "kæmpe for Evan".

- Vi vil fortsætte med at kæmpe for Evans frihed, uanset hvad det kræver, lyder det fra familien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover har den amerikanske avis udgivet en artikel om hans "stjålne år", hvor han er gået glip af "12 måneders normal tilværelse".

- Et år, hvor han skulle have rejst rundt i Europa og USA - mellem venner, sin familie og sine rapporterende ture til Rusland, lyder det i artiklen.

Tidligere på ugen blev journalistens varetægtsfængsling forlænget frem til 30. juni, skrev AFP.

Evan Gershkovich blev anholdt i byen Jekaterinburg af den russiske efterretningstjeneste FSB.

Journalisten beskyldes for at indsamle oplysninger for USA om en virksomhed, der indgår i Ruslands "militære forsvarskompleks".

The Wall Street Journal og den amerikanske regering har konsekvent afvist spionage-anklagerne mod Gershkovich.

Anklagerne kan give op til 20 års fængsel.

Evan Gershkovich er amerikansk statsborger og taler flydende russisk. Hans forældre flygtede i 1979 fra det daværende Sovjetunionen og tog til USA under Den Kolde Krig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gershkovich er tilbageholdt i Lefortovo-fængslet.

Det er et fængsel, hvor sikkerhedstjenesten FSB - og dens forgænger KGB - traditionelt har tilbageholdt personer anklaget for spionage og andre alvorlige forbrydelser.

Ifølge avisen tilbringer Gershkovich 23 af døgnets timer i sin fængselscelle. Ugentligt mødes han med sine russiske advokater.

Landets præsident, Vladimir Putin, har udtalt, at han er villig til at lave en udveksling med den 32-årige journalist.

Torsdag sagde Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at der fortsat pågår drøftelser, skrev AFP, som Gershkovich tidligere har arbejdet for.

Under en briefing sagde Peskov, at der ikke er nogen "indikationer" på, hvornår journalistens retssag begynder.

/ritzau/