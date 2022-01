Stormløbet på Kongressen i dag for et år siden gav amerikanerne et glimt ind i en mørk afgrund, som stadig ikke har lukket sig

Et år efter trækker opstanden dybe, dystre spor i et stadig mere polariseret USA

For et år siden – den 6. januar 2021 – havde det amerikanske demokrati en nærdødsoplevelse, da en vred folkemængde for øjnene af alverdens tv-seere stormede kongresbygningen i Washington og brød ind i de allerhelligste politiske haller. Deres formål var at standse den officielle optælling af valgmandsstemmer efter præsidentvalget to måneder forinden og forhindre Kongressen i at bekræfte demokraten Joe Bidens sejr. Nogle strejfede hujende om i gangene og hamrede på barrikaderede kontordøre i en foruroligende menneskejagt på navngivne politikere, andre hærgede den historiske bygning. Udenfor brød middelalderlignende slagsmål ud mellem rasende demonstranter og en desperat, underbemandet politistyrke.