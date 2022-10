Et år efter valget har Irak fået ny regering

Irak har fået en ny regering, et år efter at der var valg.

Landets parlament har torsdag godkendt en regering under ledelse af premierminister Mohammed Shia al-Sudani.

Den 52-årige Sudani har tidligere været social- og arbejdsminister.

De 21 ministre, han har valgt til sin regering, blev godkendt torsdag aften ved en tillidsafstemning i parlamentet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det var i oktober sidste år, at irakerne gik til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt parlament.

Her blev den shiamuslimske prædikant Moqtada al-Sadrs parti størst og kunne sætte sig på 73 af parlamentets 329 pladser.

Men det lykkedes ikke for Sadr at få opbakning fra andre partier og danne regering.

Siden da har den politiske situation i landet været fastlåst.

Efter lang tids politisk krise i landet besluttede den religiøse leder i juni at trække sig selv og alle gruppefæller fra parlamentet.

Tanken var, at det kunne føre til en løsning på den politiske stilstand.

Handlingen gjorde dog Moqtada al-Sadrs tilhængere utilfredse. Det kom til uroligheder og skyderi i Bagdad, hvor Sadrs tilhængere belejrede dele af parlamentet.

/ritzau/dpa