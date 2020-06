Et besøg hos Putin koster et skyl i hans coronatunnel

Gæster, der besøger den russiske præsidents bolig, skal gå gennem en sky af en desinficerende væske.

Man kan aldrig være forsigtig nok med coronavirus.

Det synes at være den russiske præsident Vladimir Putins opfattelse. For han har fået installeret en særlig tunnel i sit hjem uden for Moskva, som gæster må gå igennem, mens de oversprøjtes med et desinfektionsmiddel.

Det rapporterer det russiske nyhedsbureau RIA.

Tunnelen er udviklet og produceret af en russisk virksomhed i byen Pensa.

Den er opsat i Putins hjem i Novo-Ogarjovo uden for Moskva, hvor han plejer at tage imod gæster.

RIA har fået demonstreret det nye anlæg af maskerede folk, der lader sig oversprøjte med en fin sky af en desinficerende væske. Den sætter sig på tøjet og på de synlige kødfyldte dele af overkroppen.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, forklarede tilbage i april, at alle, der møder Putin, skulle testes for coronavirus. En måned senere måtte Peskov selv gå til bekendelse, at han desværre var blevet syg af coronavirus.

Rusland har meldt om over en halv million smittede med coronavirus. Det er det tredje højeste antal i verden efter Brasilien og USA.

Der er samtidig meldt om 7284 døde russere med Covid-19. Det er relativt langt færre end en række andre lande. Eksperter tvivler derfor på, at det er en sand gengivelse af realiteterne. Mange flere, formoder de, er døde.

/ritzau/Reuters