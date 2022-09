Et deprimeret Italien trækker mod højre

Forklaringen på Giorgia Melonis sejr ved det italienske valg er sådan set såre simpel: Italien er et dybt deprimeret land med faldende fødselstal, økonomisk krise og stor ulighed.

Meloni bliver præmieret for at have ført valgkamp med en energi, som italienerne ellers savner. Melonis, parti, Italiens Brødre, drager desuden fordel af en rekordlav valgdeltagelse på knap 64 procent som følge af de andre partiers manglende evne til at mobilisere deres vælgere. Endvidere var et voldsomt uvejr i og omkring storbyer som Napoli og Rom medvirkende til, at 16,5 millioner ikke afgav deres stemme.