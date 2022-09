Et foreløbigt resultat af riksdagsvalget i Sverige vil formentlig være klart onsdag aften, oplyser myndighed.

Et foreløbigt valgresultat fra Sverige ventes onsdag aften

Det ventes, at et foreløbigt resultat af søndagens valg til Riksdagen i Sverige vil være klart onsdag aften.

Det oplyser kontorchefen for den svenske valgmyndighed, Anna Nyqvist, tirsdag aften ifølge SVT Nyheter.

- Det foreløbige resultat af valget til Riksdagen vil formentlig være klart i morgen aften, men det er endnu ikke muligt at give et præcist tidspunkt, siger hun.

Ifølge valgmyndigheden ventes det endelige resultat af riksdagsvalget cirka en uge efter valgdagen. Imens ventes det endelige resultat af søndagens kommunal- og regionsvalg cirka to uger efter valgdagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den foreløbige optælling viser, at den blå blok i Sverige har en snæver føring over statsminister Magdalena Anderssons røde blok. Således står den blå blok til at få 175 mandater i Riksdagen, mens den røde blok står til 174.

En del stemmer, der var afgivet på forhånd, herunder blandt andet brevstemmer og udlandsstemmer, mangler fortsat at blive talt op.

Som følge heraf oplyste valgmyndigheden mandag, at svenskerne kunne risikere at vente helt indtil torsdag, før de finder ud af, hvem der har vundet valget.

/ritzau/