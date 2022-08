Et halvt år med russisk invasion: Står ukrainerne stærkere end nogensinde før?

Den 24. august fejrer ukrainerne normalt landets uafhængighed. Men i år er der intet at fejre, og datoen markerer samtidig halvåret for den russiske invasion. I ugens afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast gør Ruslandsanalytiker Jens Worning status på krigen, fortæller om ukrainsk momentum pt. og tager et kig ind i spåkuglen.

Lyt til dette afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast ved at klikke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar har udviklet sig til en lang og brutal udmattelseskrig. Kristeligt Dagblads ruslandsanalytiker Jens Worning gør status på krigen, seks måneder efter invasionens første dag. Foto: Getty Images

Vært: Mathilda Lyager Hanscomb. Klipper: Inge Scheel Kelstrup. Produktionsassistent: Viktoria Fuglsang Semenova. Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen