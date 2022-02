Et kupforsøg er angiveligt afværget i Guinea-Bissau

Ifølge præsidenten for Guinea-Bissau har der tirsdag været et kupforsøg i det vestafrikanske land.

Kupforsøget er slået ned, oplyser præsident Umaro Sissoco Embaló.

- Situationen er under kontrol, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Embaló siger, at flere personer blev dræbt eller kom til skade under kupforsøget, som han mener har noget at gøre med tiltag, regeringen har taget for at bekæmpe narkosmugling og korruption.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge flere øjenvidner omringede svært bevæbnede mænd en regeringsbygning i hovedstaden Bissau, hvor Embaló og premierminister Nuno Gomes Nabian var til stede i forbindelse med et regeringsmøde.

Folk kunne ses flygte fra området, hvorfra der i flere timer kunne høres skudsalver. Lokale markeder og banker lukkede, mens militære køretøjer fyldt med soldater kørte gennem gaderne.

- Det var ikke bare et kup. Det var et forsøg på at dræbe præsidenten, premierministeren og hele regeringen, siger Embaló i en video, der er lagt ud på Facebook.

I videoen antyder han også, at hæren ikke var involveret i tirsdagens angreb samt, at nogle af deltagerne i angrebet er blevet anholdt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er ingen oplysninger om, hvem der stod bag det påståede forsøg på at vælte styret, og det er også uklart, hvordan kupforsøget blev standset.

Både Den Afrikanske Union og den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas fordømmer angrebet, som de også betegner som et kupforsøg.

Siden Guinea-Bissau opnåede uafhængighed fra kolonimagten Portugal i 1974 har der været flere militærkup i det fattige land. Det seneste fandt sted i 2012.

I 2014 lovede magthaverne, at landet skulle vende tilbage til demokrati, men det har siden været så som så med den politiske stabilitet, og de væbnede styrker har betydelig indflydelse.

De seneste to år har der været flere militærkup i vest- og centralafrikanske lande, skriver BBC. I Mali, Tchad, Burkina Faso, Guinea og Sudan har militæret overtaget magten.

Regionen havde ellers været på vej ind på et mere demokratisk spor i de to foregående årtier efter tidligere at have været kendt som "Afrikas kupbælte".

Men de fredelige tider lader til at være overstået.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømte i efteråret "en epidemi af statskup".

/ritzau/