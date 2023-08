Et møde er under opsejling mellem Putin og Xi

Et møde i Beijng mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Kinas leder, Xi Jinping, ser ud til at være under opsejling.

Den russiske regering bekræfter tirsdag, at man er ved at forberede et bilateralt møde, og at man vil give flere detaljer på et passende tidspunkt, skriver Reuters.

Medietjenesten Bloomberg skriver, at Putin forbereder sig på et Kina-besøg i oktober.

Det er i forbindelse med et møde om det kinesiske silkevejsprojekt.

Til det svarer Putins talsmand, Dmitrij Peskov:

- En tidsplan for bilaterale russisk-kinesiske kontakter på flere niveauer, herunder på det højeste niveau, er ved at blive koordineret. Vi vil informere jer om særlige begivenheder og deadlines på et passende tidspunkt.

Xi var i marts på besøg hos Putin i Moskva.

Putin var Xi's officielle gæst ved de vinterolympiske lege i Beijing i februar 2022. Det var kun tre uger før, Rusland invaderede Ukraine.

En krig som Vesten gentagne gange har bedt Kina om at fordømme, men uden held.

