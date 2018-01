Buddhistmunk: Morgenrengøring giver indre fred

Buddhistisk munk har ramt tidsånden i Storbritannien med en lille bog om, hvordan rengøring og oprydning giver indre fred

Blandt stakken af bøger hos de britiske boghandlere om, hvordan man taber sig og får et bedre liv, er der en lille bog til 42 kroner, der har skabt stor opmærksomhed.

Bogen ”A Munks Guide to a Clean House and Mind” (En munks guide til et rent hus og sind) er skrevet af den japanske buddhistmunk Shoukei Matsumoto fra Komyoji-templet i Tokyo.