Et skib er stødt på grund i Suezkanalen og har "efterladt" fire fartøjer bag sig.

Det oplyser Leth Shipping Agencies tidligt torsdag morgen på det sociale medie Twitter.

Slæbebåde forsøger nu ifølge selskabet at trække skibet fri.

Der er tale om skibet "Xin Hai Tong 23".

Ifølge hjemmesiden MarineTraffic er der tale om et skib, der er 190 meter langt og 32,3 meter bredt.

Hændelsen vækker mindelse om de seks dage i marts 2021, hvor Suezkanalen var blokeret, efter at containerskibet "Ever Given" stødte på grund.

Det havde en stor indvirkning på den globale handel, fordi andre skibe ikke kunne krydse den vigtige handelsrute.

Den menneskeskabte Suezkanal forbinder Middelhavet og Det Røde Hav. Den er langt den hurtigste rute for søtransport mellem Asien og Europa.

På MarineTraffic kan man omkring klokken kvart i syv torsdag morgen dansk tid se tre egyptiske slæbebåde, der forsøger at vriste skibet løs.

Skibet, der sejler under Hongkongs flag, kommer fra havnen Duba i Saudi-Arabien.

Det er ikke ekstraordinært, at skibe går på grund i Suezkanalen.

I 2022 måtte slæbebåde også trække et olieskib fri, ligesom et containerskib i marts i år også forårsagede mindre forsinkelser.

Fragtselskabet Leth Shipping Agencies har kontorer i flere lande, heriblandt Danmark.

/ritzau/