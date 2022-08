Et skræmmende antal døde delfiner skyller op fra Sortehavet

Hver morgen går den 63-årige ukrainske forsker Ivan Rusev langs de fine hvide sandstrande ved Sortehavets kyst.

Det er dog ikke for fornøjelsens skyld. Som chefforsker i en naturpark er det blevet hans opgave at være på udkig efter døde delfiner, som siden krigens udbrud oftere er at finde skyllet op på land.