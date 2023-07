Et spejl af genbrugsplast kan sænke temperaturen i slumhuse med 15 grader

Ekstrem varme gør denne sommer livet vanskeligt for mennesker mange steder i verden. Også i Freetown i Sierra Leone, hvor heden gør de rustne skure i slumområderne til ovne. Et spejllag af genbrugsplast lader til at kunne give beboere lise og samtidig modvirke yderligere global opvarmning