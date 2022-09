Et svensk valgresultat forventes tidligst onsdag

Et foreløbigt svensk valgresultat vil tidligst stå klart onsdag, når alle udlands- og brevstemmer er talt op.

Det oplyser den svenske valgmyndighed til nyhedsbureauet TT.

Flere partiledere har på valgaftenen udtrykt det samme, herunder statsminister Magdalena Andersson.

Valget er for tæt, til at man kan udråbe en vinder, siger hun sent søndag aften.

- Valgstederne er lukkede, men vi kommer ikke til at få noget endeligt resultat i aften, siger Andersson ifølge nyhedsbureauet Reuters i en tale til sit parti, Socialdemokraterna.

Fra Moderaternes leder, Ulf Kristersson, lyder samme melding.

- Vi ved ikke, hvordan valget ender.

- Jeg vil bede om tålmodighed. Det endelige resultat skal først ligge klart, siger Kristersson ifølge avisen Aftonbladet.

Ifølge TT ligger valgdeltagelsen foreløbigt på omkring 83 procent.

Det svenske valg er ganske tæt, og det er endnu ikke sikkert, om det er rød eller blå blok, der kommer til at løbe med sejren.

Politolog Henrik Ekengreen Oscarsson siger ifølge Aftonbladet på SVT, at det natten til mandag er 59.000 stemmer, der skiller de to blokke ad.

Det er den blå blok med Moderaternas Ulf Kristersson, der ligger i spidsen. Forskellen er større nu, end den var tidligere på aftenen, lyder det på SVT.

Blå blok står til 176 mandater, mens den røde blok står til 173. Ifølge SVT er 90 procent af stemmerne talt op kort før klokken 00.30.

Henrik Ekengren Oscarsson siger, at det er mellem 200.000 og 250.000 stemmer, der mangler at blive talt op.

Han mener, at der er størst sandsynlighed for, at det bliver Ulf Kristersson og blå blok, der får mulighed for at danne regering.

Han understreger dog, at det er svært at sige, fordi man ikke ved præcis, hvor mange stemmer der først tælles op onsdag.

/ritzau/