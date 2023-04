Etageejendom kollapser - ofre kan være begravede i murbrokker

To kvæstede personer er indtil videre blevet fundet, efter at en fire etager høj bygning i den franske havneby Marseille styrtede sammen kort efter midnat natten til søndag.

Det oplyser myndigheder i byen.

Marseilles borgmester, Benoit Payan, oplyser til journalister fra blandt andet det franske nyhedsbureau AFP, at kollapset skete omkring klokken 00.40, og at to bygninger i nærheden er blevet beskadiget.

En igangværende brand gør desuden, at beredskabet ikke kan komme ind i murbrokkerne og lede efter andre ofre.

- Der er lige nu brand i bygning 17. Den forhindrer os i at sende hunde og hold ind for at lede efter mulige ofre, som kan befinde sig under murbrokkerne.

Borgmesteren fortæller desuden, at ni andre personer er blevet evakueret fra bygninger omkring den kollapsede bygning 17.

En fotograf fra AFP fortæller, at området omkring byen er afspærret og henlagt i støv, og at der er et højt antal nødreddere til stede.

Regionalpræfekt Christophe Mirmand oplyser, at der er "kraftig mistanke" om, at en eksplosion forårsagede kollapset - muligvis på grund af et gaslæk.

- Men vi er nødt til at forholde os forsigtige med hensyn til årsagen på nuværende tidspunkt, siger han.

Myndighederne i Marseille har allerede åbnet en efterforskning af hændelsen for at finde ud af, hvordan bygningen pludselig kunne styrte sammen.

Beredskabet har hundredvis af brandmænd til stede ved bygningen, og deres kommandochef understreger, at "prioriteten er at få slukket branden og fjernet murbrokkerne for at finde eventuelle personer under dem".

En person ved navn Gilles fortæller AFP, at lyden af kollapset var "enormt".

- Det lød som en eksplosion, fortæller Gilles, som ikke har ønsket at oplyse sit efternavn.

Det er ikke mere end fire og et halvt år siden, at et lignende kollaps skete i den sydfranske havneby.

I november 2018 styrtede to misligholdte bygninger sammen i distriktet Noailles, hvor otte mennesker mistede livet.

Ulykken kastede lys over problemerne med kvaliteten af byens bygninger, men borgmester Payan og Christophe Mirmand afviser begge, at søndag nats kollaps er sket på grund af strukturelle problemer.

- Der var ingen farekode for denne bygning, og den ligger ikke i et nabolag, som er identificeret som værende med huse under kvalitetsstandarden, siger Mirmand.

Payan stemmer i og siger, at der efter hans bedste vidende "ikke var noget bestemt problem med bygningen".

