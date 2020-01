* Etbarnspolitikken blev indført i 1979 under Deng Xiaoping og trådte i kraft året efter.

* Formålet var at kontrollere den hurtige befolkningstilvækst, der blev anset for en hindring for den økonomiske vækst i landet.

* Politikken var ikke absolut. Blandt andet var der undtagelser for etniske minoriteter og for ægtepar på landet, hvis deres førstefødte var en pige.

* Kina har fået international kritik for den måde, som etbarnspolitikken blev håndhævet på, herunder tvungne aborter og tvungen sterilisation. Rigere familier kunne slippe med en bøde.

* Loven blev lempet igennem årene, inden den blev erstattet af en tobarnspolitik i 2016.

* Men fødselsraterne er ikke steget - tværtimod fortsætter de nedad.

* Desuden har kombinationen af etbarnspolitik og en kulturel præference for drengebørn ført til, at Kina i dag har et stort underskud af kvinder. Der er omtrent 30 millioner flere mænd end kvinder.

